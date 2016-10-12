Россия хочет договориться с Турцией о снижении телефонных тарифов

Министр энергетики России Александр Новак заявил 12 октября журналистам, что Россия намерена в срочном порядке начать рассмотрение меморандума с Турцией о снижении стоимости сотовой связи в роуминге.

Министр энергетики РФ Александр Новак является и сопредседателем межправительственной комиссии России и Турции, передает ТАСС. Новак обратил внимание на высокий уровень действующих тарифов на связь в роуминге, а при том, что такая связь для российских граждан «социально важна», то российская сторона намерена ускорить подготовку меморандума по снижению тарифов на услуги связи в роуминге между двумя странами.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России и регуляторы стран СНГ, Австрии, Турции, Египта и Индии разработали проект дорожной карты для добровольного снижения стоимости тарифов на роуминг.