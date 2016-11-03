В Минтрансе сообщили, что тарифы на "Платон" будут повышены, поскольку система не имеет существенного влияния на цены товаров.

Перевозчики отмечают, что сейчас все участники системы в неравных условиях. На официальном сайте Минтранса говорится, что в скором времени начнется постепенная отмена льготных тарифов для грузовиков по системе "Платон", поскольку итоги первого года ее работы продемонстрировали, что она существенно не влияет на стоимость продуктов, которые доставляются по федеральным трассам.

В настоящий момент ведомство намерено вернуться к предполагаемому тарифу — 3,73 руб. за км, чтобы реализовать программу развития дорожной системы, составленную заранее.