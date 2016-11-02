Проект «50 ПЛЮС» совместно со Международной высшей школой бизнеса "МИРБИС", при поддержке Московской федерацией профсоюзов запустили новый Всероссийский портал «50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай».

На пресс-конференции VI Форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» прошла презентация нового электронного портала по поиску работы, учёбы и обмена услугами для людей зрелого и старшего возраста.

Теперь всё будет проще – в одном месте и учёба, и предложения о работе, и новые программы, и возможность найти единомышленников. Сайт должен стать самой крупной в России платформой, ориентированной на поиск работы для старшего поколения, - заявили кураторы проекта на пресс-конференции, посвящённой новому сервису.









- Мы думали о том, как улучшить качество жизни людей, сделать её активной и насыщенной. На первый план вышел вопрос: как это сделать? – начала пресс-конференцию председатель оргкомитета проекта «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» Мария Салуцкая. – Чтобы ответить на него, и был создан проект «Учись. Работай. Зарабатывай».

- Сегодня слово «учись» звучит по-новому, - выразила своё мнение председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ Зинаида Драгункина. – Новые технологии заставляют учиться в любом возрасте. Мы и предположить не могли, что люди старшего поколения с таким энтузиазмом начнут осваивать компьютеры и другую технику, а когда человек грамотен, он хочет работать! На портал будут приходить и работодатели, которые хотят найти сотрудников. Сегодня, если позволяют силы, можно найти себе применение!

Депутат Мосгордумы, председатель Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, глава Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев с энтузиазмом поддержал открытие нового портала:

- На смену телевидению и печати приходит интернет. Портал «Учись. Работай. Зарабатывай» находится в том самом виртуальном мире, в который люди старшего возраста так смело вошли. На сегодняшний день мы празднуем новый шаг в развитии проекта «50 ПЛЮС» и вместе с ним к этому пришли московские профсоюзы.

- Портал - это новое направление проекта «50 ПЛЮС», - сообщила руководитель направления «Учись. Работай. Зарабатывай» Мария Захарова. – Он направлен на то, чтобы обеспечить людям лёгкий и удобный поиск вакансий, проектов и заказов, предложений об учёбе, курсов и мастер-классов. Наших пенсионеров сейчас 43 миллиона, работают 15 миллионов, а хотели бы работать почти 18 миллионов человек. При этом население взрослеет и в ближайшем будущем количество работающих людей старшего возраста неизбежно возрастёт. К этому нужно готовиться!

Проект «Учись. Работай. Зарабатывай» разделён на соответствующие разделы. Регистрация проста. Пользуясь порталом можно получить дополнительное образование, найти подработку, единомышленников и даже деловых партнёров.

- У нас есть уникальные услуги, - подчеркнула Мария Захарова. – Во-первых, это обмен знаниями, то есть, если вы знаете английский, а ваш новый знакомый – французский, то вы можете бесплатно обучить друг друга. Вы также можете предлагать «партнёрство» – например, если вы умеете что-то делать, но не умеете это продавать, на портале сможете найти того, кто вам поможет и у вас будет взаимовыгодное сотрудничество!

На портале можно будет получить бесплатную юридическую или психологическую консультацию, если люди столкнутся с трудностями при трудоустройстве или в процессе учёбы. Отдельная ставка портала сделана на эмоциональную составляющую – люди смогут не только решать свои задачи, но и просто общаться, обсуждать актуальную информацию, делиться мнениями в разделе «форум». В планах на будущее - собрать аудиторию в несколько миллионов подписчиков.

Прямо на пресс-конференции от имени Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев подписал с председателем оргкомитета Проекта «50 ПЛЮС» Марией Салуцкой Соглашение о сотрудничестве, цель которого – сделать жизнь людей старшего возраста достойнее. Также на мероприятии было заявлено о стратегическом партнёрстве Всероссийского портала "Учись. Работай.Зарабатывай" с Международной школой бизнеса «МИРБИС».

Читать также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня