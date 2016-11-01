Они будут бороться за титулы «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» от России

Стало известно, кто будет представлять Россию на крупнейших конкурсах красоты в этом году. В финале «Мисс мира» выступит Яна Добровольская, а за титул «Мисс Вселенной» будет бороться Юлиана Королькова.

Если первая – учащаяся Тюменского колледжа искусств и «Мисс Россия», мечтающая о карьере профессионального хореографа, то вторая – её «первая вице-мисс» и первокурсница Британской высшей школы дизайна. Кроме искусства, обе увлекаются психологией и спортом. Сейчас девушки готовятся к поездке в США на встречу с потенциальными конкурентками. Дата и место избрания «Мисс мира» уже определены – 18 декабря, Вашингтон.

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