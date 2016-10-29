Голосование на международном конкурсе «Мисс Земля -2016», что проходил на Филиппинах, завершилось. Обладательница главной короны названа – это эквадорка Кэтрин Эспин. Россиянка вошла в восьмерку финалисток.

Дамы из Венесуэлы, Колумбии и Бразилии стали обладательницами титулов Почетные титулы "Мисс Вода", "Мисс Воздух" и "Мисс Огонь" соответственно.

Финалистками международного конкурса стали гражданки России, Вьетнама, Швеции и США, передают РИА Новости. Сообщается, что за корону лучшей красавицы планеты Земля боролись 83 представительницы из различных государств. Судьи международного конкурса по итогам всех испытаний отобрали только одну победительницу – 23-летнюю Кэтрин Эспин, представлявшую Эквадор. Корону Кэтрин по традиции получила из рук прежней королевы этого конкурса Анджелии Онг.

Девятнадцатилетняя россиянка Александра Черепанова прекрасно преодолела все трудности конкурса и стала восьмой в десятке финалисток вместе с конкурсантками из Вьетнама, США и Швеции.

Александра Черепанова родом из Владивостока, она учится на третьем курсе ДВФУ и стала обладательницей короны национального этапа "Краса России".







