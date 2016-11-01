Почти половина россиян готова получать зарплату в конверте - соцопрос

Как показал опрос исследовательского центра Superjob, граждане страны не разделяют стремление властей по борьбе с «серыми зарплатами». Почти половина опрошенных (47%) готовы получать вознаграждение за свой труд в конверте.

Для них важен сам факт оплаты труда, нежели его форма. Те, кто согласен получать «непрозрачный заработок», объясняют свою готовность затянувшимся трудоустройством («серая» зарплата лучше, чем ничего») и недоверием к пенсионной системе («накопления просто бессмысленны»). Кто-то просто не желает платить государству налоги, а брошенным с детьми женам - алименты.

Наверное, поэтому половину россиян, одобряющих «серую схему», составляют мужчины (56% респондентов) и молодые люди трудоспособного возраста до 34 лет (50%).

Кстати, число россиян, добровольно готовых оставить себя без пенсии в старости, стало на 6% больше, чем в конце прошлого года. Эксперты рынка труда, опрошенные «Известиями», полагают, что неформальный рынок труда будет только расти.



