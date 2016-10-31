Путин объяснил, почему важно провести Год единства российской нации

Важное заявление сделал российский президент сегодня, 31 октября. Он отметил, что крайне важно и необходимо разработать закон о российской нации.

Также президент одобрил идею, касающуюся проведения Года единства российской нации. Владимир Путин отметил важное консолидирующее значение такого шага. Ведь в России проживает немало народов, а такое событие коснулось бы каждого из них, сообщает tvzvezda.ru.

Также он отметил, что эта идея очень интересная. По словам президента, многие не осознают, насколько обширна и красива наша страна. А так люди бы узнали многое о тех, кто живет с ними по соседству.