Экс-студентка МГУ, подозреваемая в связях с террористами, считала себя собакой

Напомним, что «АН-онлайн» уже сообщали, что бывшую студентку МГУ Варвару Караулову признали психически больной. Однако психотерапевты не исключают, что она может симулировать болезнь, чтобы избежать наказания.

По мнению психотерапевтов, то, что в детстве подсудимая ассоциировала себя с антропоморфной (человекообразной) собакой, могло сыграть роль в данной истории. Задержанная склонна к преданности и верности, свойственной четвероногим. А, соответственно, могла поддаться влиянию вербовщика и верно служить ему, сообщает life.ru.

Однако специалисты не исключают, что данным утверждениям могли научить задержанную адвокаты. Ведь, если Караулову признают психически больной, ее отправят не в тюрьму, а на принудительное лечение.

Сама обвиняемая заявила в суде, что не уверена, больна она или нет. Напомним, что Варвару Караулову задержали по подозрению в связях в ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).