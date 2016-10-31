Бесплатный Wi-Fi появился в подмосковных электричках

С сегодняшнего дня в подмосковных электричках в тестовом режиме заработал бесплатный Wi-Fi.

Об этом сообщили в понедельник, 31 октября, в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, отметив, что поймать Wi-Fi теперь можно в нескольких электричках на Курском, Киевском, Рижском, Савеловском и Белорусском направлениях. Как уточняет "Российская газета", бесплатный интернет скоро появится также и в экспрессе, который следует от Москвы до Рязани.

Ранее предполагалось, что до конца текущего года Wi-Fi подключат в 65 электричках.