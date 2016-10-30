Владимир Путин предложил давать по 10 лет тюрьмы за давление на бизнес

Российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок в статью 299 УК России. Предлагается ужесточить ответственность за сфабрикованное дело в отношении предпринимателя.

Если в ходе надуманного уголовного преследования предпринимателю нанесен ущерб и бизнес разрушен, то виновные в этом преступлении могут сесть в тюрьму на срок от пяти до десяти лет, пишет «Российская газета».

Необходимые поправки предлагается внести в статью 299 УК. Но вообще законодательная инициатива смотрит шире, предлагая ужесточить уголовную ответственность за сфабрикованное дело. В настоящее время суда сталкиваются с проблемой доказательной базы. Чтобы доказать вину следователя, надо доказать, что у него был умысел посадить невиновного, а это сложно.

Президент предложил добавить в статью новый пункт - ответственность за возбуждение уголовного дела с целью помешать бизнесу. Такая формулировка облегчит работу следственным органам, потому что зачастую сфабрикованные дела заводят на конкретного человека, а сам бизнес остается вроде как без внимания.