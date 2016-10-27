Украинский миллиардер и его дочь получили гражданство России
27 октября 2016, 20:21 [«АН-онлайн», А. Дербина ]
Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского миллиардера Эдуарда Шифрина и его 16-летней дочери в среду, 26 октября.
56-летний украинский миллиардер Эдуард Шифрин вместе со своей 16-летней дочерью Софией Розой получили гражданство России. Об этом стало известно из официальных источников в четверг, 27 ноября.
Эдуард Шифрин выступает соучредителем международного торгово-инвестиционного холдинга Midland Group и владельцем московских бизнес-центров Midland Plaza и Diamond Hall и ТЦ «Парус». В 2010 году он занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes. В 2011 году бизнесмен выпал из глобального рейтинга и больше в него не входил. Шифрин инвестировал $12 млн в фильм «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, который вышел на экраны в 2008 году.
по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 27.10.16