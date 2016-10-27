Мать Карауловой, подозреваемой в связях с боевиками, искала помощи у психологов

Новые подробности из прошлого своей дочери сообщила мать Варвары Карауловой на заседании суда. Она рассказала, что поведение ее ребенка вызывало беспокойство еще в тот период, когда та училась в старших классах.

Маму девушки настораживало, что у той возникают проблемы в общении со сверстниками. Женщина попыталась найти помощи у психолога. Однако специалист ей объяснил поведение Вари переходным возрастом и посоветовал оставить ее в покое, сообщает life.ru. Также женщина отметила, что и у нее были разногласия с дочерью.

Напомним, что бывшую студентку МГУ подозревают в связях с ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).