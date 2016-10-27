Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Как рассказала Лолита Милявская, она заподозрила неладное, когда была на гастролях. Ее супруг, Дмитрий Иванов, был прежде очень теплым и заботливым. Он звонил ей перед концертами и желал удачи. Дома встречал и вкусно кормил. А тут вдруг начал отстраняться. Стал холодным, а с гастролей не просто не встретил, но даже не оказался дома.

По словам певицы, ее супруг стал посещать так называемый тренинговый центр в Москве, который учит лидерству, сообщает life.ru. Как утверждает Лолита, только за пять дней этих курсов ее супруг заплатил 66 тысяч рублей. Певица навела справки и узнала, что «выпускники» этого центра часто кончали жизнь самоубийством или попадали в «психушки». Также она отметила, что в данном центре стараются отдалить участников от близких, если те против, заставляют отчитываться о каждом шаге, прибегают к зомбированию.

Лолита рассказал, что ей удалось отговорить мужа от посещений центра и вернуть в семью. Она предостерегает всех россиян об опасности, которой может подвергнуться каждый. По словам Лолиты, такие тренинги не что иное, как «американская диверсия».