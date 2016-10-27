Чуркин: гибель 22 детей при бомбардировке в Сирии ужасна

Страшная трагедия в провинции Идлиб, которая произошла в минувшую среду, потрясла весь мир. Во время авианалета была неоднократно обстреляна одна из местных школ. В результате нападения погибло свыше 20 детей. Жертвами обстрелов стали также шестеро учителей.

Российские представители отреагировали на случившуюся трагедию Так, Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН, заявил, что произошедшее ужасно, сообщает kp.ru.

Сторонники сирийской оппозиции обвинили в трагедии Россию и армию Асада. Чуркин не стал снимать с Москвы ответственность за произошедшее, а призвал дождаться официального ответа российского Минобороны.

О числе жертв во время авианалета на учебное заведение сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Также ООН распространила информацию, что всего за время военных действий на территории Сирии с весны 2011 года лишились жизни свыше 220 тысяч жителей страны.