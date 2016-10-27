В Москве заработала новая система борьбы с лихачами

В столице заработала система “Пит-стоп”, которой были оборудованы камеры фотовидеофиксации. Теперь в тех случаях, если скорость превышает 60 км/ч, данные автоматически передаются ближайшему экипажу ДПС.

В случае задержания нарушителю грозит судебное разбирательство и лишение прав на срок до полугода, а за повторное нарушение - на год. Если же задержать водителя не удалось, то на владельца автомобиля будет наложен штраф в размере до пяти тысяч рублей. Это связано с тем, что, согласно закону, данные с автоматических камер можно использовать только для штрафования.

Новую систему запустил Центр организации дорожного движения совместно с ГИБДД.

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