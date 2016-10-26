Плату за стоянку в центре Москвы планируют повысить

В настоящее время московские власти рассматривают возможность повышения платы за стоянку в центре столицы. Об этом заявил глава столичного дептранса Максим Ликсутов в эфире радиостанции “Говорит Москва”.

По словам Ликсутова, введение платы за стоянку не решило проблему со свободными местами в центре столицы. В настоящее время для нормального функционирования требуется не менее 15% свободных парковочных мест. Такой вывод сделали специалисты, исходя из мировой практики и проведенных расчетов.

Однако Ликсутов отметил, что решение о повышении платы будет принято только после проведения ряда исследований.