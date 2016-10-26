На многострадальной «Зенит-Арене» продолжаются испытания

На этот раз начались испытания выкатного поля. По накалу страстей и озабоченности организаторов все это напоминало пусковой полигон в момент старта космического аппарата. Дело в том, что когда стадион ввели в тестовый режим, а это было больше двух недель назад, механизм сдвинулся с места. Однако обратно возвращаться не захотел, и специалисты в ускоренном режиме принялись за усовершенствование чаши, которую необходимо было вернуть обратно для полноценного действия системы. Потребовалось выравнивание чаши.

Специалисты-разработчики описывают свою детище в самых изощренных технических терминах, смысл которых сводится к мысли — такого еще не было. Площадку поднимают с помощью нагнетённого воздуха, а опускают уже электродвигателем, но это если по проекту. Однако на сегодняшний день катят в ручную. Площадь территории составляет 120 на 80 метров. Может быть, это произведет впечатление и на нашего читателя.

Всю эту многофункциональность «замутили» ради радужных перспектив, что на стадион вместимостью 68 тысяч зрителей будут ходить на концерты, выставки, фестивали и пр.

С благородной целью хоть как-то успокоить проверяющих специалисты отметили, что небольшие детали ещё придётся подправить, потому что на микроуровне «Зенит-Арена» грешит многочисленными неточностями.

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