Сотрудников Третьяковки, которые спекулировали билетами, уволили

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МИД России: «Турецкий поток» можно продлить до Европы, но при одном условии
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В российскую систему налогообложения внесены корректировки
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На юг России обрушится разрушительный ураган
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Ходорковский беспокоится, что Запад не представляет себе России без Путина
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Тверской школьник упал с крыши многоэтажки
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Москвич подавился шоколадным яйцом с фиксиком
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Прямо во время матча теннисистка из России остригла косу ради победы
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Девушка прокатилась на аттракционе в казанском аквапарке и умерла
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В Москву на переговоры прибыл министр нефти Венесуэлы
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В Приморье сын директора школы подозревается в убийстве учительницы
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Захарова: CNN пытается поддержать тему российско-американской кибервойны
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Москвичка чудом избежала гибели при падении с 11 этажа
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Глава “Новатэка”: Россия может столкнуться с дефицитом газа
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Поклонская: Порошенко надо прийти в себя
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Роскосмос требует у Франции вернуть арестованные по делу ЮКОСа средства
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В ХМАО посетители кафе устроили стрельбу
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Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых
|24.10 16:23
В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД
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МОК решил не лишать медали погибшего российского борца
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Житель Нижнекамска покончил с собой после того, как не смог украсть водку
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Российские самбисты победили в общекомандном зачёте турнира на призы Аслаханова
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В поле от зари до зари
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Песков прокомментировал разговор Путина и Порошенко на повышенных тонах
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Жительница Урала купила топор и попросила незнакомца отрубить ей голову
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У России есть ответ на санкции США
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Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево
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Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии
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Капшай: Впервые мы показали абсолютный результат
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На Мальте потерпел крушение пассажирский самолет (ВИДЕО)
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В Санкт-Петербурге на двухлетнего мальчика напала собака