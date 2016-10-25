Сотрудников Третьяковки, которые спекулировали билетами, уволили

Во вторник, 25 октября, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что несколько сотрудников музея, заподозренных в спекуляции билетами на выставку картин Айвазовского, были уволены.

Трегулова уточнила, что сотрудники Третьяковки, спекулировавшие билетами на протяжении двух с половиной месяцев, были уволены со своих должностей. Директор галереи лично поймала одного из них и сдала сотрудникам полиции, передает сегодня ТАСС.

Отметим, что выставку Ивана Айвазовского уже посетили примерно 350 тысяч человек. Ежедневно картины мариниста видят почти 5,5 тысяч человек.