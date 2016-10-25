В Приморье студенток приговорили к ограничению свободы за взятку преподавателю

В Приморье суд вынес приговор в отношении двух студенток одного из вузов. По данным следствия, девушки, видимо, решили, что проще дать взятку, чем готовиться к экзамену. Осужденные и еще одна студентка, которая только ожидает решения суда, заплатили преподавателю 4,5 тысячи рублей летом этого года. Тот, получив деньги, поставил им в зачетки вожделенные отметки.

Теперь одной из осужденных предстоит понести наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев, а второй – 12 месяцев, сообщает tass.ru.

Кстати, это не первый случай дачи взятки преподавателям Приморья в этом году. Немного ранее весной этого года четыре студента заплатили 3 и 10 тысяч рублей. За это они поплатились штрафом в размере 90 и 300 тысяч рублей. Также по этому делу привлекли двух преподавателей. Один из них заплатил штраф в размере миллиона рублей и был лишен права преподавательской деятельности на два года.