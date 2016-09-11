На оператора МТС подали в суд за недостоверную рекламу

По мнению известного столичного адвоката Яниса Юкши, сотовый оператор "МТС" вводит потребителей в заблуждение своей рекламой "Не плати за связь". Юрист готовит иск в суд и заявление в ФАС России.

Юрист Янис Юкша собирается в судебном порядке потребовать от МТС отменить отдельную абонентскую плату за прямой городской номер, сообщает "Лайф". Адвокат считает, что эту плату взымают незаконно.

Адвокат рассказал журналистам, что является абонентом МТС уже более 20 лет - все эти годы он пользовался прямым городским номером с префиксом 495. Затем этому номеру присвоили префикс 985, но оставили и старый. И продолжали снимать деньги. Юрист попросил отвязать номер с кодом 495 и отменить абонентскую плату за него, но его уведомили, что это невозможно. Юриста возмущает, что с него берут деньги за услугу, которая ему не нужна. Внятных объяснений от "МТС" адвокат не получает. В "МТС" иски адвоката пока не комментируют,