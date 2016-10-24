Москвичка «сколотила» себе состояние, обанкротив четырёх мужей

Начала свой путь роковая женщина около 20 лет назад в Харькове. Тогда она впервые вышла замуж за мужчину, который был ее старше почти на 10 лет. Но прожила с ним женщина недолго. Укатила под Ростов, прихватив с собой ценности супруга.

Второй ее муж являлся братом крупного бизнесмена – хозяина турбазы. Чья это была инициатива, неизвестно, но супруги вместе вывезли из туристической базы все самое ценное и сбыли. Затем женщина вновь развелась и отправилась в столицу покорять… москвичей, сообщает life.ru.

Следующий избранник дамы настолько потерял голову от любви, что вписал ее в квартиру и дал право собственности на другую недвижимость. А зря.

Стоило ему попасть в больницу, как женщина развела бурную деятельность. Она забрала его сбережения, купила квартиру в центре столицы и машину, которую стала сдавать в аренду. А когда супруг поправился, подала на развод и раздел имущества.

Ей удалось оттяпать часть квартиры, а ее бывший муж вскоре скончался от инфаркта. Родные предполагают, что он не выдержал судебных тяжб.

В истории с новым мужем, правда, предприимчивой даме не так повезло. Она попыталась было отсудить часть дома, что построила его бывшая жена-предприниматель. И суд, действительно, отдал ей и ее супругу часть строения. Но вот только без права продажи.