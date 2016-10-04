Открытое письмо мэру Москвы Собянину С.С.

Уважаемый Сергей Семёнович!

К Вам обращается один из тех миллионов жителей столицы, которых Вы в своих телеобращениях уважительно величаете «дорогими москвичами».

Пишу без наивного ожидания, что это письмо Вы прочтете лично (впрочем, а вдруг? – М.С.), но, скорее всего, это сделают Ваши помощники, секретарши, референты и, возможно, некоторые особо обласканные Вами доверенные замы. Например, г-н Ликсутов, который, похоже, ни днем ни ночью не оставляет нас, «дорогих Вам москвичей» своим вниманием.

Допускаю, что не пройдет мимо этого текста и глава ГКУ «Центр организации дорожного движения» Москвы (ЦОДД) г-н Юрьев. Его заботы и о дорожном движении, и о его участниках, как и результаты этой заботы, тоже хорошо известны горожанам.

Собственно, об этом и речь.

Недавно в Москве прошел Международный экспертный совет по транспорту. На мой взгляд, это позитивное явление: значит, еще не все страны мира махнули на нас рукой. С другой стороны, лично у меня тут же возник вопрос: какие такие полезные советы и с какой стати вдруг захотели дать нам эксперты из тех стран, которые поддерживают против нас людоедские санкции, открыто ненавидят Россию, ее главный город Москву, россиян и, естественно, всех нас, «дорогих Вам москвичей»? Нас, москвичей, вообще не очень жалуют и в самой России, ошибочно считая, что все жители столицы купаются в роскоши, деньгах и обласканы властями. Давайте вместе с Вами, уважаемый Сергей Семенович, постараемся развеять этот массовый фантастический миф в отношении Москвы и москвичей. Уж кто-кто, а Вы-то доподлинно знаете, что это не так.

Чтобы не быть голословным, позволю себе ссылаться на высказывания в СМИ участников уже упомянутого Международного экспертного совета. Например, руководителя ЦОДД г-на Вадима Юрьева. Итак.

«… Нас заинтересовало замечание зарубежных специалистов о том, что выделенные полосы для общественного транспорта должны быть доступны для автобусов, троллейбусов и специальных городских служб 24 часа в сутки 7 дней в неделю… И в Швейцарии, и в Австрии полосы работают именно в таком режиме…» — значительно заметил глава ЦОДД г-н Юрьев.

Согласитесь, Сергей Семенович, что за жителей и Швейцарии, и Австрии, и Германии можно лишь порадоваться: механизм движения на их улицах так же точен и безупречен, как механизм швейцарских часов, чего не скажешь о Москве, где многое устроено так, что не нарушить чего-либо невозможно просто физически, увы.

Глава ЦОДД своей репликой дал всем нам, еще не пересевшим из своих авто на прокатные велосипеды и самокаты, понять, что хорошо бы в Москве запретить выезд на «выделенку» даже и в выходные дни, т.е. лишить нас и этой самой малой сегодня отдушины на дорогах города.

Не думаю, Сергей Семенович, что глава ЦОДД сделал бы такое прилюдное предложение, не будь он уверен в том, что Вы его одобрите.

Не уверен, что эта идея не была отмечена аплодисментами и в кабинете Вашего заместителя по транспорту г-на Ликсутова.

Также предполагаю, что на этом совете поднимался вопрос и о штрафах к нарушителям, куда же без них? Единственное, что наверняка не обсуждалось на форуме, – это зарплаты и пенсии жителей и Швейцарии, и Австрии, и Германии, которые позволяют их получателям легко оплачивать местные штрафы, которые гуманностью (как и в Москве) не отличаются. Но там штрафуют за то, что человек нарушил то, чего можно было не нарушать. У нас берут деньги за то, чего не нарушить просто невозможно в силу странной организации городского трафика, увы. Допускаю, что те, кому Вы доверили этот процесс, за Вашей спиной сознательно чинят трудности на дорогах.

Думаю, наши инициаторы постеснялись поднимать этот вопрос, чтобы и самим не краснеть, да и Вас, уважаемый Сергей Семенович, не ставить в неловкое положение.

Этак, не дай бог, какой-нибудь швейцарец мог задать не очень политкорректный лично для Вас вопрос: «Почему, например, чиновник Ликсутов мелькает в журнале «Форбс» в графе миллиардеров чаще, чем иная модель в «Плейбое»? Ведь он, по его же словам, переписал весь свой еще эстонский бизнес на имя жены. Тогда почему на страницах «Форбса» нет ее Ф.И.О.? Впрочем, это дело сугубо семейное, может жена все свои заработки сама добровольно дарует супругу, как знать…

Далее г-н Юрьев весьма ясно дал всем понять, что т.н. выделенки ни поздним вечером, ни даже ночью законопослушным водителям не будут доступны никогда. Собственно, это и без дополнительных пояснений нам всем было давно ясно. Ездить по выделенкам, а также газонам, тротуарам, детским площадкам почему-то дозволено лишь мажорным детям миллиардеров.

Начальник столичного ГУВД генерал-лейтенант Якунин решил было жестко навести в этом, простите за жаргон, «беспределе» порядок, но не успел: странным образом был мгновенно убран из города в глубинные отсеки федерального МВД.

Ни я, ни остальные «дорогие москвичи», приветствовавшие инициативу генерала Якунина, так почему-то и не услышали ни от Вас, уважаемый Сергей Семенович, ни хотя бы от главы Дептранса Ликсутова хоть каких пояснений, а за что, собственно, главный московский полицейский, верой и правдой служивший и городу, и Вам лично, потерял должность?

Это вовсе не какая-нибудь претензия в Ваш адрес, уважаемый Сергей Семенович, это естественный вопрос, который до сих пор многие москвичи приватно задают друг другу в кулуарах, очередях и на площадках для курения. Я вот решился его задать прилюдно. Но давайте лучше вернемся к тому Международному экспертному совету, с которого я и начал это письмо, к чему есть реальный повод.

Зарубежные его участники, днём и ночью, конечно, думающие о том, как еще лучше сделать жизнь россиян и москвичей, в частности, предложили еще одно нововведение на улицах руководимого Вами, Сергей Семенович, города: снова ограничить скоростной режим движения.

Глава ЦОДД г–н Юрьев это предложение тут же радостно одобрил: «…Как показывают исследования, пешеход чувствует себя оптимально, если скорость проезжающего рядом транспорта не превышает его собственную более чем в 10 раз… Таким образом, комфортной для города можно считать скорость в 50 км/час., — развил импортную инициативу глава ЦОДД. (Пешеход, может, чувствует себя «оптимально» и комфортно, но город принадлежит не только им. – М.С.)

Не буду вовлекать Вас, уважаемый Сергей Семенович в бесперспективный математический диспут: кто из пешеходов, когда, каким образом и зачем будет вычислять «скорость проезжающих мимо автомобилей», чтобы чувствовать себя, по словам Юрьева, «оптимально», замечу лишь одно: в Правилах дорожного движения, которые для водителей не только Москвы эквивалентны федеральному закону, движение в населенных пунктах разрешено со скоростью 60 км/час!

Если г-н Юрьев этого не знает до сих пор, это очень плохо. Если он решил вдруг со вседозволенной, как ему мнится, высоты своего поста одноразово изменить ПДД, поправьте его, уважаемый Сергей Семенович, а то ведь может некий громкий конфуз случиться. Ни Вам, ни нам, вашим согражданам, очередная прилюдная неловкость, уверен, не нужна.

Кстати, о скорости. На этом же совещании глава швейцарского Дептранса из Базель-Штадта г-н Грофф скромно заметил, что у них, дескать, автомобили ездят со скоростью 20 км/час, что, как говорят участники, вызвало у главы столичного ЦОДД явное оживление.

Но ведь мы, уважаемый Сергей Семенович, прекрасно понимаем, что такая скорость задана на средневековых швейцарских улочках не ради того, чтобы тут же ободрать нарушителей до исподнего: там иначе просто не проехать, узко очень. По этой причине в тех городках и нарушителей-то не бывает, сам видел, знаю.

Вы, я думаю, тоже прекрасно об этом информированы. Впрочем, если продолжить расширение городских тротуаров до размеров строевых плацев, то московские улицы тоже скоро станут похожи на средневековые. И по ним не только нельзя будет ездить, но и стоять: эвакуаторы не позволят…

Уважаемый, Сергей Семенович, я наверное, сильно утомил этой писаниной Вас или тех, кому поручено читать подобное обращение в Ваш адрес, буду заканчивать.

Мой коллега Александр Минкин регулярно публикует аналогичные письма президенту.

Не знаю, читает ли их лично Владимир Владимирович, важно другое: их читает вся страна. А так как Минкин, журналист объективный и талантливый, пишет именно о том, что волнует всю страну, медийная удача таких писем стопроцентная.

Собственно, ту же цель преследовал и я, уважаемый Сергей Семенович, беспокоя Вас. Этот текст скорее не ляжет Вам на стол, но его непременно прочтут 10 миллионов подписчиков нашего сайта. А их мнение для нас гораздо важнее, чем мнения и деяния г-д Ликсутова, Юрьева и Ко.

С уважением и полным пониманием сложности занимаемой Вами должности,

Михаил Смиренский, один из «дорогих москвичей».

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