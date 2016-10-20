Российским спортсменкам пришлось примерить хиджаб

Женская мини-футбольная сборная России провела два матча с женской командой Ирана. По правилам, принятым в этой стране, все спортсменки были в хиджабах. Результат игр 3:3 и 5:3 в пользу российской команды.

Два дружеских матча по мини-футболу прошли между женскими командами России и Ирана. Обе игры происходили по иранским требованиям к спортивной форме женщин–спортсменок, представительницы команд были в хиджабах.

Иранские требования обязуют женщин носить хиджабы на соревнованиях. Этому правилу должны подчиняться и иностранки. В прошлом году россиянки уже играли с иранками. Встреча также проводилась в хиджабах.

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