На обложке Playboy впервые появится мусульманка в хиджабе

Журналистка и по совместительству модель 22 лет Нур Тагури появится на обложке ноябрьского выпуска журнала Playboy. Девушка также стала первой американской телеведущей, появившейся в кадре в хиджабе.

На фото девушка одета в кожаную куртку и джинсы. В интервью журналу Тагури затронула темы скромности, эмоциональных проблем журналистики, предубеждения против мусульман-американцев в нынешней политической обстановке и ломки общепринятых штампов общества.

Журналистка, по ее словам, решила таким образом привлечь внимание к проблемам общества, в котором людям указывается, как жить.

Playboy продолжает придерживаться измененной политики, объявленной в конце прошлого года. Тогда издательский дом Playboy Enterprises решил, что с 2016 года со страниц "взрослого" издания исчезнет привычная читателям эротика.

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