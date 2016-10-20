Россиянам могут запретить называть детей цифрами или аббревиатурами

Комитет Госдумы, занимающийся вопросами семьи, женщин и детей, поддержал законопроект, который предложила сенатор Валентина Петренко. Суть нововведения в том, что теперь в нормах права пропишут требования к родителям, которые будут их обязывать давать лишь те имена детям, которые не нарушают их интересы.

Под запретом могут оказаться имена, состоящие из цифр и аббревиатур, сообщает life.ru. По мнению политиков, такое решение вполне справедливо. Ведь дети не могут сами выбирать себе имена при рождении. А некоторые родители придумывают необычные, совсем не думая, как их отпрыскам с ними впоследствии жить.