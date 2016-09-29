В новом имени Джигурды будет девять слов

Эпатажный актер Никита Джигурда объявил, что намерен официально сменить имя. Артист сообщил, что ему надоел сопутствовавший ему в течение всей его карьеры образ скандалиста.

Новое имя себе Джигурда уже выбрал. Оно состоит из девяти слов и звучит как Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Артист рассказал, что включил в него все свои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ взял в память о погибшей Людмиле Браташ, оставившей ему приличное наследство. Джигурда сообщил, что вместе с Людмилой состоял в ордене Розенкрейцеров.

Ранее уже сообщалось, что Джигурда решил сменить имидж и сбрил бороду. Многие поклонники артиста положительно отнеслись к переменам и признали, что без бороды Джигурда выглядит моложе по меньшей мере на двадцать лет.

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