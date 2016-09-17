Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда снова породил бурные обсуждения в социальных сетях, выложив на своей странице в Twitter фотографии, на которых он предстал в новом образе.

В последнее время Джигурда часто экспериментировал со своей внешностью и одно время походил на седовласого старца после очередной смены имиджа. Теперь же поклонники 55-летнего артиста отмечают, что он помолодел по меньшей мере на двадцать лет. Причиной тому послужило избавление от привычной российским зрителям растительности на лице, с которой Джигурда не расставался с самого начала своей актерской карьеры.

Своим селфи в новом образе актер поделился в социальных сетях. А позже выложил и другое фото - не только без бороды, но и без одежды, демонстрируя поклонникам свою прекрасную физическую форму.









фото: twitter.com/dzhigurda12

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