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Дагестанцу, сменившему пол, грозит смерть

19 октября 2016, 13:12 [ «АН-онлайн» ]

Дагестанцу, сменившему пол, грозит смерть
Фото: pixabay.com

Настоящую охоту объявили не только на 25-летнего дагестанца, сменившего пол, но и на его возлюбленного. Угрозы посыпались и на врачей, сделавших операцию.

По словам медиков, им угрожают расправой противники смены пола. Последние считают, что врачи занимаются нехорошим делом. А потому осыпают их устрашающими посланиями по электронной почте и по телефону. Сами медики отмечают, что операцию провели успешно, а потом выдали все необходимые справки для смены документов пациента, сообщает life.ru.

Также врачи сообщают, что новоиспеченная девушка Раина уехала домой на Северный Кавказ, где теперь ее жизни угрожает смертельная опасность. Напомним, дагестанец сменил пол ради возлюбленного из столицы и стал девушкой Раиной. Также ранее сообщалось, что его родные не в курсе произошедшего. Они утверждали, что он живет в Москве и редко приезжает на родину.

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