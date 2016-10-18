Ватикан может сорвать Евровидение на Украине

Ватикан выразил крайнее недовольство застройкой вокруг Патриаршего собора Украинской грекокатолической церкви, где власти Украины разместили площадку для проведения конкурса "Евровидения" в 2017 году.

Украина планирует провести музыкальный конкурс «Евровидение» в Международном выставочном центре (МВЦ), но эта площадка очень близко расположена от церкви, что считают в Ватикане недопустимым. Ватикан, впрочем, не устраивает не только близость развлекательного шоу к храму, но и высота конструкций для его проведения, передают РИА Новости.

Против строительства площадки под «Евровидение» активисты в Киеве собрали подписи под петицией и требуют от киевских властей соблюдения церковных канонов.

В Киевской раде считают, что ситуация патовая: если прекратить строительство развлекательного комплекса, то под угрозой проведение «Евровидения», а если продолжить, то не избежать конфликта местного населения и застройщиков.

Украина получила право провести "Евровидение-2017" после победы на шоу в этом году украинской певицы Джамалы.