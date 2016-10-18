Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых позволили провести свадьбу в СИЗО.

Зампред ОНК Ева Меркачева отметила, что сам Белых в настоящий момент не распространяется о грядущей церемонии. Как сообщает РИА "Новости", следователь дал разрешение на проведение свадьбы в СИЗО недавно, однако дата торжественного мероприятия уже назначена. Никита Белых не намерен озвучивать числа, поскольку не желает, чтобы пресса вмешивалась в его личную жизнь.

Уточняется, что свадьба состоится по всем правилам следственного изолятора.