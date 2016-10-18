Мурманские коллекторы угрожали расправиться с годовалой правнучкой должницы

В настоящий кошмар превратилась жизнь мурманской пенсионерки после того, как она не смогла возвращать деньги, взятые в офисах быстрых займов.

Женщина вспоминает, что сначала она исправно выплачивала долг в двести тысяч рублей. Но потом возникли проблемы с работой, и она не смогла возвращать деньги. Пенсионерка обратилась к заемщикам с просьбой разбить долг на части, но вместо этого получила лишь шквал угроз от коллекторов, сообщает life.ru.

Сначала специалисты по взысканию долгов названивали самой должнице. А когда та поменяла номер, стали терроризировать родных и близких. Угрозами расписали стены в подъезде пенсионерки, стали сыпать «жесткие» СМС-сообщения, а в итоге взялись за годовалую правнучку женщины.

Фотографии с девочкой стали выставлять в Интернет, указывая фамилии и телефоны. Причем сами картинки были весьма устрашающими. Так, изобразили малышку на надгробии, сопроводив все резкими надписями, типа «Убили за долги».

По словам пенсионерки, она боится выходить из дома, так как в подъезде постоянно дежурят какие-то мужчины. Должница утверждает, что она обращалась в полицию, но там отказались ей помочь, не увидев состава преступления.