Депутат Государственной думы от партии ЛДПР, запредседателя комиссии по информационным технологиям Вадим Деньгин выразил мнение, что блокировка счетов телекомпании RT имеет под собой политическую подоплеку.

Депетат напомнил, что RT подвергается нападкам не первый раз. Он выразил убеждение, что решение, принятое после обвинения канала в нарушении правил вещания из-за материалов, выставляющих Запад в невыгодном свете, является политическим. Деньгин заявил, что власти Великобритании таким образом пытаются унизить Россию.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщала, что отказ банков обслуживать счета канала не приведет к остановке работы. Однако, по ее мнению, это не последний шаг Британии на пути ограничения вещания канала.

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