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Российский МИД прокомменировал блокировку счетов RT в британских банках

17 октября 2016, 15:39 [ «АН-онлайн» ]

Российский МИД прокомменировал блокировку счетов RT в британских банках
Фото: globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что все счета российской телевизионной компании RT в Великобритании были закрыты из-за обвинений в нарушении правил вещания.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Захарова выразила мнение, что Великобритания после выхода из Евросоюза больше не считает нужным придерживаться принятых обязательств по обеспечению свободы слова.

Напомним, британский банк NatWest закрыл все счета компании RT без возможности пересмотра решения. Ранее по решению британских властей было проведено расследование и выявлено нарушение вещательного кодекса Великобритании в нескольких программах телеканала, в частности, в документальном фильме “Украина. Беженцы”, а также нескольких выпусках передачи The Truthseeker.

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