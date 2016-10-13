Региональная власть рассчитается с льготниками до конца октября

По словам заместителя и.о.губернатора Дмитрия Курдюмова, который курирует в правительстве Кировской области соцвопросы, образовавшийся в этом месяце долг перед льготниками будет погашен до конца октября.

Соответствующие поправки будут внесены в региональный бюджет 27 октября, и уже на следующий день начнется выдача денег. Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что областная власть сделает все возможное, чтобы все федеральные и региональные льготники получили причитающиеся им пособия и выплаты.

Региональный чиновник подчеркнул, что это принципиальная позиция и.о. губернатора Игоря Васильева. Задолженность же образовалась из-за того, что региональный бюджет дефицитный, чтобы рассчитаться со всеми льготниками, правительству необходимо было найти 949 млн. рублей. На сегодняшний день удалось изыскать 621 млн. рублей — их должно хватить на выплаты за октябрь и ноябрь.

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