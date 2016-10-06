«Омутнинские вести»+ сообщают, что в октябре жители Омутнинского района не получат пособие по уходу за третьим и последующими детьми. Причина — отсутствие средств на эти цели в региональном бюджете.

Интернет портал ссылается на слова сотрудницы районного управления соцзащиты, которая говорит, что это региональное пособие будет выплачено, как только поступят деньги из областной казны. Причем, когда именно это будет, чиновница сказать не может. Возможно, семьи получат деньги в конце октября.

По словам чиновницы, пока люди относятся с пониманием. В то же время журналисты сайта подчеркивают, что для многих малообеспеченных многодетных семей в районе — 202 рубля — это большая сумма, и ее отсутствие — уже прореха в семейном бюджете.

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