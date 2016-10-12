Папа Римский призвал прекратить огонь в Сирии и спасти людей

Папа Римский Франциск 12 октября призвал немедленно прекратить огонь в Сирийско Арабской Республике и эвакуировать мирное население из зоны боевых действий, - прежде всего понтифик просил спасти детей.

Как сообщает издание «Немецкая волна», Папа Римский обратился к ответственным лицам «с чувством крайней необходимости» и умолял их принять меры для немедленного прекращения огня, чтобы провести эвакуацию мирного населения, и в первую очередь детей.

Ранее СМИ сообщали об авиаударах по восточной части Алеппо, что находится под контролем умеренной оппозиции. Указывалось, что при авианалете погибло 25 человек, причем 15 были убиты рядом с оживленным рынком, передает ТАСС.