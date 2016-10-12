Скоро в Кировской области в газетных киосках можно будет покупать сигареты

С назначением на пост губернатора Никиты Белых в регионе началась нешуточная борьба с табакокурением и пьянством. В магазинах продавцы перестали выставлять пачки на всеобщее обозрение, в общественных местах запретили курить.

Некурящие жители области приветствовали эти решения, а курящие все чаще стали говорить, что их притесняют.

Новый и.о. губернатора Игорь Васильев 12 октября подписал распоряжение правительства Кировской области, согласно которому кировские газетно-журнальные киоски могут торговать сигаретами, которые были выпущены на территории России. Причем могут делать это без кассовых аппаратов.

Заметим что сигареты в ассортименте журнальных ларьков появились впервые, сейчас табачная продукция продается только в коммерческих лаьрьках, которые находятся, как правило, около остановок общественного транспорта.

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