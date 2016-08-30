Минэкономразвития снимет запрет на торговлю табаком и алкоголем в интернете
30 августа 2016, 12:07 [«АН-онлайн», М. Долин ]
Эксперт оценил инициативу Минэкономразвития РФ о снятии запрета на продажу пива, сухого вина и сигарет в интернете.
Искоренить нелегальную торговлю алкоголем в сети крайне сложно. Такое мнение ИА "Народные новости" в понедельник, 29 августа, высказал политолог Игорь Кудрявин. "Запрещать что-либо в интернете крайне затруднительно, а зачастую просто и неэффективно. Поэтому, конечно, если искоренить торговлю алкоголем и табаком в сети не представляется возможным, то проще и доходнее для бюджета — возглавить и контролировать этот процесс", — пояснил Кудрявин. Политолог предположил, что возникнут некоторые проблемы с регулированием и рекламой. Однако, по его мнению, все эти сложности преодолимы.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития России подготовило предложения по легализации продажи в интернете алкоголя и сигарет. Как заявил заместитель руководителя ведомства Олег Фомичев, предлагается узаконить онлайн-продажи легких алкогольных напитков, таких как пиво и сухое вино. Ожидается, что реализация спиртного будет проходить только на специализированных сайтах, получивших аккредитацию Минфина. В случае с торговлей сигаретами в сети Минэкономразвития предлагает публиковать на интернет-сайтах только перечень имеющихся в наличии марок.
по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 29.08.16