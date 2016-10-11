Приморские врачи посоветовали пациенту пойти в церковь вместо прививки

В приморском городе Дальнегорске врачи посоветовали пациенту сходить в церковь, а не делать прививку.

В больницу обратилась девочка, которую укусила собака, однако медики ничем не смогли ей помочь - лишь призвали помолиться. Как сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на представителя краевого Минздрава Ксению Гусенцову, в Дальнегорске временно нет лекарства от бешенства в связи с наводнением.

Уточняется, что в других районах Приморья необходимые в данном случае медикаменты имеются. Департамент здравоохранения Приморья намерен провести проверку по факту предложения врачей о походе в церковь.

Читайте также:

В Бурятии собака загрызла малыша

Ребенок попал в реанимацию в Ухте после нападения собаки



