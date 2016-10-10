Минздрав йодирует соль во всей России
10 октября 2016, 16:26 [ «АН-онлайн» ]
В России может подорожать колбаса. Дело в том, что Минздрав предложил использовать только йодированную соль при производстве пищевых продуктов. Производители колбасных изделий выступают против этой инициативы. Многие направили в Минсельхоз письма с критикой идеи о повсеместном йодировании соли в России. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала эксперт Национально союза мясопереаботчиков Татьяна Ларина.
«Это все дело хорошее. Но другое дело — промышленное производство. А мы занимаемся производством продуктов из мяса, колбасных изделий», — сообщила специалист.
Эксперт отметила, что при производстве колбасы предприятия используют нитритную соль, которая придает продуктам розовый цвет. А сочетание в составе продукта нитритов и йода никем не изучено и может быть опасно.
«Любое обогащение — это затраты. И йод, и летучий компонент улетают, а значит, срок хранения соли становится более коротким. Вырастут логистические затраты компаний по покупке и хранению продукции. А ради чего — большой вопрос», — добавила Ларина.
Как известно, инициатива Минздрава возникла в связи с активным развитием у населения заболеваний, вызванных отсутствием в рационе достаточного количества йода.