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Минздрав йодирует соль во всей России

10 октября 2016, 16:26 [ «АН-онлайн» ]

Минздрав йодирует соль во всей России

В России может подорожать колбаса. Дело в том, что Минздрав предложил использовать только йодированную соль при производстве пищевых продуктов. Производители колбасных изделий выступают против этой инициативы. Многие направили в Минсельхоз письма с критикой идеи о повсеместном йодировании соли в России. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала эксперт Национально союза мясопереаботчиков Татьяна Ларина.

«Это все дело хорошее. Но другое дело — промышленное производство. А мы занимаемся производством продуктов из мяса, колбасных изделий», сообщила специалист.

Эксперт отметила, что при производстве колбасы предприятия используют нитритную соль, которая придает продуктам розовый цвет. А сочетание в составе продукта нитритов и йода никем не изучено и может быть опасно.

«Любое обогащение — это затраты. И йод, и летучий компонент улетают, а значит, срок хранения соли становится более коротким. Вырастут логистические затраты компаний по покупке и хранению продукции. А ради чего — большой вопрос», добавила Ларина.

Как известно, инициатива Минздрава возникла в связи с активным развитием у населения заболеваний, вызванных отсутствием в рационе достаточного количества йода.


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