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Президентом РЖД могут назначить Аркадия Дворковича

10 октября 2016, 08:10 [ «АН-онлайн» ]

Президентом РЖД могут назначить Аркадия Дворковича
фото: globallookpress.com

В понедельник, 10 октября, в СМИ появилась информация о том, что российский вице-премьер Аркадий Дворкович может быть назначен на пост президента ОАО "РЖД".

Данная возможность обсуждалась уже несколько месяцев на уровне слухов, в настоящий момент ожидается официальное назначение Дворковича на должность президента РЖД. Как сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на целый ряд высокопоставленных чиновников в железнодорожной отрасли, госкомпаниях, Администрации президента, а также в Белом доме, место российского вице-премьера могут занять министр промышленности РФ Денис Мантуров, глава "Роснефти" Игорь Сечин, а также помощник российского президента Андрей Белоусов. 

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