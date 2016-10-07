Голосование завершилось: стало известно, какими будут новые рублевые банкноты

Финал голосования за символы новых российских банкнот номиналами 200 и 2000 рублей выиграли Дальний Восток и Севастополь. Таковы результаты конкурса, который происходил в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Голосование за символы новых денежных купюр началось в апреле 2016 года, передает РИА Новости. Новые деньги должны войти в оборот в 2017 году. Гражданам России в ходе голосования предлагалось определить две российские территории, символы которых они хотели бы видеть на новых банкнотах.

По итогам онлайн-голосования, наибольшее число голосов набрали Севастополь и Казань. Следом шли Дальний Восток, Волгоград и Сочи. Во время телеэфира жители страны при помощи SMS влияли на ход голосования и в итоге победители определились: первое место получил Дальний Восток, который представлен космодромом "Восточный" и мостом на остров Русский, а Севастополь с памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, вышел на второе место, передает РИА Новости.

Теперь Совет директоров Банка России определит, какой из двух победивших городов будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой – на банкноте в 2000 рублей.