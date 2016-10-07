Путин уволил 10 генералов МВД

Указом президента Росси Владимира Путина 7 октября освобождены от занимаемых должностей 10 генералов МВД России. Документ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Свои должности потеряли глава управления по организационно-разрешительной работе МВД России Леонид Веденов, глава Центра спецназначения вневедомственной охраны Александр Жилкин, начальник Центра спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве Дмитрий Дейниченко, начальник главка вневедомственной охраны МВД России Сергей Лебедев и его заместитель Александр Грищенко, начальник Центра спецназначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России Вячеслав Хаустов и глава управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу Сергей Сериков, передает ТАСС.

Почти все уволенные, за исключением Сергея Серикова, возглавляли ведомства, переданные в Росгвардию.

Напомним, масштабное реформирование силовых структур началась в апреле 2016 года, когда были ликвидированы Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба, - функции их были переданы МВД.