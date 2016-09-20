Путин произвел масштабное сокращение в центральном аппарате МВД

Президент РФ Владимир Путин произвел масштабное сокращение в центральном аппарате Министерства внутренних дел России. Глава российского государства подписал указ, согласно которому теперь у главы МВД будет не семь, а шесть заместителей.

Всего в центральном аппарате МВД сокращен 761 человек. "Разрешить иметь в МВД РФ шесть заместителей Министра… Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6714 единиц", — говорится в документе, опубликованном во вторник, 20 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Других подробностей о сокращении в МВД пока нет.

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