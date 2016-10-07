Пользователи сети призывают Путина разобраться в конфликте Емельяненко с чеченскими чиновниками
7 октября 2016, 14:20 [ «АН-онлайн» ]
Российские интернет-пользователи взволнованы разгоревшимся конфликтом между Федором Емельяненко и высокопоставленными чеченскими чиновниками. На сайте change.org была создана петиция в поддержку спортсмена.
Петиция адресована российскому президенту и призывает его обратить внимание на произошедший конфликт. Автор петиции считает, что Емельяненко не заслужил оскорблений, прозвучавших в его адрес из уст чеченских чиновников. Пользователи надеются, что Путин предпримет решительные действия для разрешения ситуации.
Напомним, причиной конфликта стали бои без правил, приуроченные к юбилею Рамзана Кадырова, в которых приняли участие трое его сыновей. Емельяненко обратил внимание, что правила MMA не допускают участия в турнире детей до 12 лет. В ответ на это двоюродный брат Кадырова написал сообщение в Instagram, в котором обвинил Емельяненко в трусости.
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