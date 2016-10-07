Сирийские студенты поздравили Путина с днем рождения плакатом в центре Москвы

В российской столице появился баннер, аналогичный вывешенному накануне в Нью-Йорке. Огромный плакат с портретом Путина на фоне сирийского флага установили студенты из САР, приехавшие в Россию на обучение.

Life сообщает, что таким образом участники акции хотели поблагодарить российского президента, отмечающего сегодня день рождения, за поддержку, которую он оказывает сирийскому народу в борьбе с терроризмом. Изображение президента на баннере обрамлено надписью “Спасибо за мир!” на двух языках.

Аналогичная акция прошла накануне Нью-Йорке. Там плакат с портретом Путина на фоне сирийского и российского флагов и надписью “Миротворец” был вывешен на Бруклинском мосту, но уже достаточно скоро оказался снят стражами порядка.

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