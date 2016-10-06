Одна главных наград блогеров, своего рода «Оскар» в их среде - "Золотая кнопка YouTube" сейчас покоится на дне Москва-реки. Скандальный российский видеоблогер Дмитрий Ларин лично выбросил награду в реку.

Дмитрий Ларин, 28-летний критик русскоязычного YouTube, расправился с самой престижной наградой от Google. Золотую и бриллиантовую кнопки YouTube вручают авторам каналов, у которых есть миллион подписчиков. Пока известные блогеры этими трофеями хвастались, Ларин выбросил награду в реку и снял это на камеру. Свой поступок Ларин прокомментировал в присущей ему издевательской манере, предложив своим подписчикам выловить «кнопку» и забрать ее себе в номинации "Водолаз-challenge". Свой поступок Ларин объяснил тем, что в стремлении получить награду блогеры перестают творчески развиваться, передает «Лайф».