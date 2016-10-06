Политическая элита в России существует только формально

Директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Локосов поделился с «Аргументами недели» мнением о политической элите в стране.

«Есть формально-научное определение политической элиты как совокупности людей, которые принимают решения, обладают определённой властью и социальным статусом. И есть непопулярное сегодня понятие «истинная элита». Это когда к вышеперечисленным признакам добавляют доверие населения, приоритет в нравственной и интеллектуальной сферах. С этой точки зрения всё гораздо сложней. По данным социологических исследований, степень доверия к большинству наших руководителей (кроме президента) находится на низком уровне. Поэтому формально политическая элита у нас существует. Но реально – сомнительно. Во всяком случае её численность значительно меньше, чем принято считать», — заявил Локосов.

Он также добавил, что люди упорно считают, что в советские времена во власть шли только ради работы для общества, а сейчас – только ради собственного кармана. «Это, конечно, миф, — считает Вячеслав Локосов. — Я думаю, что в те времена примерно 40% руководителей думали о стране, 20% – о своей личной выгоде. Сегодня о стране думают, наверное, только 20% руководства. И 20% – о себе. Остальные – по ситуации. Такая тенденция связана с тем, что вместо «диктатуры партии» появилась «диктатура денег».

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