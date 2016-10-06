Обувший многие банки бизнесмен до сих пор скрывается

По-прежнему не поставлена точка в деле акционера фирмы «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина. Месяц назад бизнесмена объявили в федеральный розыск.

Совладелец «ЦентрОбуви» Сергей Ломакин оказался в центре внимания в середине сентября после того, как его обвинили в хищении крупной суммы у «Газпромбанка». Вполне, казалось бы, преуспевающий бизнесмен несколько лет назад взял кредиты для финансирования хозяйственной деятельности. В этом году срок возврата истек. Образовался долг, составляющий почти 9 млрд рублей. Не получив денег, банк занервничал и попросил следствие проверить, был ли вывод финансов из «ЦентрОбуви». Проверили. Ломакина обвинили в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Уголовное дело завели еще весной этого года. Фигуранты были определены спустя 4 месяца.

По информации СМИ, компания задолжала банкам около 40 млрд рублей. Правоохранительные органы срочно занялись изучением махинаций. Выяснилось, что выданные банком на развитие сети кредитные средства передавались сторонним организациям, подконтрольным Ломакину.

При этом в окружении Ломакина не все согласны с официальным обвинением. Некоторые считают, что в произошедшем могут быть виноваты другие совладельцы компании, которые вступили в сговор с рейдерами и вводят следствие в заблуждение.

Ранее Ломакин был основным владельцем продуктовой сети «Копейка». Ее он продал и приобрел акции перспективной на тот момент «Центробуви». Обувная сеть начала активно развиваться, появилось много новых торговых точек и даже запущена новая сеть, рассчитанная на молодежную аудиторию. Однако несмотря на внешние успехи, вскоре «Центробувь» уже полностью зависела от банковских кредитов. Финансовое положение обувной сети начало ухудшаться более двух лет назад. Выручка падала. В том числе из-за ослабления рубля и санкций. В 2015 выплачивать кредиты компании было уже очень сложно. Возникли трудности с арендой, появились сотни исков. Огромное количество магазинов стало закрываться. Вместе с финансовыми сложностями возникли и разногласиями между партнерами. Сейчас новых инвестиций в компанию нет. Юристы считают, что у сотрудников мало шансов на сохранение рабочих мест.

Ломакину грозит лишение свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа. Бизнесмен по-прежнему скрывается.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня