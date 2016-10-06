Гей-активисты хотят пройтись парадом по Пензе

В администрацию Пензы поступила заявка на проведение в городе пикета, шествия и митинга представителей ЛГБТ-сообщества. Акции будут посвящены политкорректности и толерантности в поп-культуре.

Заявку на проведение трех акций представители секс-меньшинств подали еще в сентябре в администрации целого ряда городов России, получив отказы в Калуге, Туле, Тюмени, Воронеже, Тамбове, Липецке и Москве. Но ЛГБТ-активисты не сдаются и продолжают засыпать городские администрации заявками. В настоящее время «осваивают» Пензу, в администрации которой пока уклончиво отвечают, что «заявка рассматривается», передает РИА Новости.

11 октября секс-меньшинства в Пензе хотят провести пикет в сквере имени А. С. Пушкина, а 17 октября - митинг в сквере имени В. Г. Белинского и шествие от площади Юбилейной по улице Суворова (одна из центральных улице города). Пройдут ли геи парадом по улице Суворова, вскоре станет известно…